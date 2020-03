Gli orologi di casa mia si sono fermati tutti insieme. Mentre scrivo, in cucina sono le tre meno un quarto, in bagno le sette, in camera da letto le dieci meno cinque; ma il tempo non ha più importanza da quando è iniziata la quarantena. Già, quando è iniziata la quarantena? La mia amica residente a Milano parla di terza settimana; quella residente a Bologna conta i giorni al contrario per tornare al sud, a casa, lanciando uno sguardo ottimista...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.