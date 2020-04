E dopo il virus?

Ripartire, sì, ma come (oltre che quando), questo è il problema. Problema generale, senonché il ripartire a Roma, in particolare, può essere operazione complicata non soltanto per le incertezze dovute all’andamento del virus. La differenza di impostazione politica tra regione a trazione Pd e comune a trazione Cinque stelle, infatti, che in altri momenti era sembrata inabissarsi per poi riemergere poco prima dell’emergenza, anche in vista della campagna elettorale per il Campidoglio (2021), oggi trapela da piccoli particolari, soffocata dall’urgenza...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.