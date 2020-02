Mentre a Roma va in onda il festival dell'insulto politico, in Italia si consumano drammi veri. Come il licenziamento collettivo per tutti i 1.450 dipendenti di Air Italy, annunciato ieri dai commissari liquidatori della compagnia. “Nelle prossime settimane si liquida tutto e già dai prossimi giorni partiranno le lettere di licenziamento”, il ferale annuncio mandato dalla società ai lavoratori. In questi casi il governo attiva subito un tavolo di crisi presso i ministeri competenti. Ma a Roma nessuno si muove. Paralisi politica. “Nonostante la situazione gravissima, ancora non ci è giunta una convocazione dai ministri De Micheli, Patuanelli e Catalfo”, è il grido d’allarme dei sindacati. Ma qualcuno che ascolta c’è, per fortuna dei lavoratori e delle Istituzioni. È il governatore della regione Sardegna, Christian Solinas. Dopo aver intrattenuto costanti contatti con i vertici di Qatar Airways, ha annunciato che incontrerà presto il ceo del gruppo: “Nell’interesse di tutti i sardi e con la massima attenzione alla tutela dei lavoratori di Air Italy, al valore industriale di un’esperienza e un know-how consolidato in campo aeronautico, proseguiremo il dialogo già avviato a livello istituzionale finalizzato a cogliere ogni opportunità possibile per consentire alla Sardegna di continuare a essere a pieno titolo parte connessa e raggiungibile del paese e dell’Europa”. Davvero bravo questo governatore, giovane, concreto e deciso. E chissà, domani, Solinas for President. Stay tuned.