L'unico appunto da fare a Giorgia Meloni

Giorgia Meloni (come era previsto) ha ottenuto la fiducia alla Camera dei deputati e anche il Senato le ha garantito la fiducia. E ha esposto, in quell’occasione, il suo programma: “Noi siamo il solo contrasto alla mafia e alla criminalità. La nostra è un’Italia che rappresenta una democrazia organizzata. Occorrerà fare chiarezza su quanto è avvenuto durante la gestione della crisi pandemica. Lo si deve a chi ha perso la vita e a chi non si è risparmiato nelle corsie degli ospedali. Mentre altri facevano affari milionari con la compravendita di mascherine e respiratori. Le leggi razziali sono il punto più basso della nostra storia. Faremo una serrata lotta all’evasione fiscale, come non si è mai visto prima. Il Pnrr è la priorità per ammodernare l’Italia. Interverremo, naturalmente, sul taglio del cuneo fiscale. L’Unione europea deve essere unita nelle diversità. L’Italia necessità di una riforma in senso semipresidenzialista. E’ giusto gestire l’uso del contante limitandolo a non più di diecimila euro. Occorre dare una nazione migliore agli italiani. E’ necessario dare priorità al servizio a famiglie e imprese”. Mi spiace solo che Massimo Garavaglia sia stato escluso dal governo di Giorgia Meloni, peccato davvero. Certamente se lo meritava, essendo stato un ottimo ministro del Turismo. Si potrà rimediare in qualche modo? Mi pare un po’ difficile, ma spes ultima dea, vedremo. Stay tuned.