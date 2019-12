Di fronte alla minaccia del governo di tagliare i contributi al Foglio scatta la solidarietà politica bipartisan.

“Chi vuole chiudere il Foglio sappia che noi difenderemo questa voce libera dell’informazione come abbiamo difeso Radio Radicale. Pancia a terra, tutti insieme, il Foglio deve vivere” (Matteo Renzi).

“Dobbiamo difendere le voci libere del nostro paese e il Foglio è una di queste. Sono al fianco di Claudio Cerasa e della sua redazione, non sarà un cavillo a fermare il loro valido lavoro” (Mara Carfagna).

“Viva il Foglio. Viva” (Paolo Gentiloni).

“Sono un affezionato lettore del Foglio, un giornale libero, originale, indispensabile. Va difeso in tutti i modi” (Andrea Marcucci).

“Ci si può schierare da una sola parte: dalla parte del pluralismo, dalla parte della stampa libera. Come per Radio Radicale, così oggi sono dalla parte del Foglio. Un abbraccio al direttore Claudio Cerasa e a tutti i redattori” (Renato Brunetta).

Per la Lega ci sono io: pieno sostegno al Foglio. Accanto alla politica la voce dei lettori: “Il Foglio vivrà. E’ la dimostrazione della assoluta necessità dell’unnecessary fecondo. Il Foglio è stato concettualmente ideato e culturalmente sviluppato per un prototipo di lettore che la globalizzazione conformistica e la cultura di massa che si porta dietro, hanno ridotto a rara avis. Appunto: rara, ma preziosa”. Adesso però passiamo (ambrosianamente) dalle parole ai fatti: scommetti sul futuro del Foglio, abbonati per i prossimi 10 anni. Stay tuned