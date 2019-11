Alitalilva è pronta a decollare

“Noi diciamo inoltre che sarebbe utile un intervento pubblico, che può essere Cassa Depositi e Prestiti, e insomma, per dare maggiore garanzia, chiediamo una presenza pubblica nell’ex Ilva”. E finalmente. Il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, non aveva fatto in tempo di comunicare ai mondi del lavoro e dell’impresa la sua brillante proposta di guarigione, che il ministro della Salute Roberto Speranza, prontamente corso al capezzale del malato siderurgico, ne ha voluto rafforzare la terapia: “Non escluderei affatto la nazionalizzazione dell’ex Ilva”. Idee fantastiche. Grazie alle quali la nuova azienda guarita decollerebbe senz’altro verso il cielo. Ma chiamarla, per sicurezza ulteriore, “Alitalilva”?