Ma Salvini avrebbe i requisiti per la cittadinanza?

Il leghista fuori dalla grazia di Dio e convintissimo che l’immigrato sceso un secolo fa dal barcone, o se non lui suo figlio: “Sì, la cittadinanza italiana un accidente. Uno se la deve meritare, la cittadinanza italiana!”, proprio un generosone non parrebbe, ma è possibile pure che non abbia tutti i torti. Egli dovrebbe per converso considerare, a proposito dei meriti preventivi acquisendi dal richiedente, che se ogni migrante fosse in grado di dimostrare di esser stato tanto laborioso e tanto abile da fottersi 49 milioni di euri, col cacchio che chiedeva la cittadinanza italiana.

P.S. Nemico del sovranismo, comunque, non avrebbe fottuto il Parmigiano Reggiano come se il ben di Dio fosse una cazzata da dio Po.