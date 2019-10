Il Premio Strudel (pardon Würstel) per la letteratura

Voci, pettegolezzi, dicerie, boatos. Credo. O davvero i direttori di Resto del Carlino, Fatto quotidiano, Corriere della Sera e Repubblica, (la Verità viaggia sul pianeta dei fuoriclasse), grazie agli indimenticabili scritti su Bibbiano, poi volendo su Penati via Antonio Stella, o su quell’altro via Bolzoni, e magari grazie al solco tracciato da Mieli, poi difeso col fioretto da Battista, o per merito di Sarzanini, o se no della signora Milella, che poi sul punto se la vedranno loro, davvero, si diceva, questi fenomeni contenderanno a Di Battista il prossimo premio Nobel, pardon, Strudel, pardon, Würstel, per la letteratura?