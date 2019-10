Il futuro di cui non sentiamo bisogno

Ti pare di scorgere, laggiù in fondo, persone desiderose di fare figli senza fare l’amore (quando solo nel ’68 era l’opposto), ti sembra di intravvedere un Parlamento dimezzato chissà perché, o magari per risparmiare due spiccioli da giocare in qualche urna; vedi il persistere di quota 100 con l’età media che tenderà ad aggirarsi sui 200 anni e la folla della gente che partecipa alla prenovéna del postghiacciaio piuttosto che al funerale del nonno; distingui, appena in là, i difensori più strenui della libertà e della Costituzione che si accordano sul mezzo vincolo di mandato, noti un entusiasmo contagioso per l’eutanasia che si profila, entusiasmo accompagnato sempre a una specie di rigor mortis davanti a qualsiasi rinascita della giustizia; e scorgi infine, naturalmente, il panorama di desolazione che la decrescita auspicata dai vecchioni per bene, che cazzo c’entra la povera Greta, sta portandoci in dono. Ecco: non paghereste qualcosa anche voi purché vi rubino gli incubi e questa merda di futuro?