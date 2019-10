Salvini è uscito dal tortellone

A me, genovese residente a Roma, che a Bologna facciano il tortellino musulmano accanto al cristiano, pare carino. Potevano anzi svegliarsi prima, in Curia, dal momento che pochi sapranno, ma qualche ebreo antimaiale sembra girasse nella città di San Petronio già da parecchio tempo. Se ne faccia quindi una ragione, signor Salvini: come faranno i tortellini a Bologna, o per chi li faranno, è bene che lo decidano a Bologna e la cosa prescinde, tenti di capirlo, dall’eventuale terza guerra mondiale pur sempre scatenabile con l’islam. Poi lei potrà non crederci, signor Salvini, e lo stesso Pigi Battista fa infatti una certa fatica a comprenderlo, ma sa che cos’è stato a rendere relativamente più sereno me, oltreché molti tipo me? No? Non lo sa? Senta qui che comica: l’eliminazione del maiale dal tortellone di Palazzo Chigi.