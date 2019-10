Appello accorato a Silvio Berlusconi

Lei sa benissimo quanto le voglia bene, Amor nostro perseguito e denigrato, però questo è il momento delle scelte importanti. O lei la smette con buffonate come il taglio dei parlamentari o con tragedie tipo l’ergastolo ostativo, ma di più, o lei disintegra in fretta quel trucido compare dei barconi, e lo scarica come indecente, o io sento, e lo sento perché lo temo, che quella vecchia storia della nipote di Mubarak comincerà ad aprire anche in me le prime, timide crepe.