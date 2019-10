Altro che sangue, al massimo le mani di Giuseppi sono sporche di fard

Uno a una certa età deve per forza aggiustarsi qualcosa, chi i denti, chi la vescica, chi l’anca, chi per forza i capelli, o le rughe, o tutt’e due, ma quasi tutti la vista. Quindi posso capire il presidente Berlusconi. Ma Salvini, così giovane, anche lui già cecato? E comunque, quello che avete visto colare dalle mani del nostro splendido Giuseppi, non era sangue, era fard.