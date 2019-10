L'ordine del giorno della magistratura

E vabbé, contrordine: Roma non è mafia capitale (beata sesta sezione, se toccava alla quinta chissà), l’ergastolo ostativo è una porcata contro la Costituzione e Gherardo Colombo, un pensionato tra i più sensibili, ha appena dichiarato che troppo carcere sempre bene non è. Urca. E a questo punto, ci siamo: manca soltanto, a questo punto, che persone limpidamente autonome e culturalmente orgogliosissime, come da trent’anni almeno hanno mostrato di essere i nostri politici (che i nostri giornalisti lasciamo perdere), di punto in bianco si acconcino a discutere secondo gli ordini del giorno compilati dai magistrati. Ma tu pensa.