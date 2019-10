A un certo punto ha domandato a Renzi: “Lei pensa che con il Movimento 5 stelle sarà una botta e via, o piace anche a lei una collaborazione organica?”. Mah! E chi l’ha trovata volgare avrà pure avuto le sue ragioni. Detta da Vespa, però, occorre ammettere che è stupenda. L’uomo è a suo modo enigmatico. Misterioso e coriaceo. Tuttora, per fare esempio, noi non riusciamo a venire a capo dell’identica domanda che un decennio dopo l’altro rivolgiamo a noi stessi: ma sarà una collaborazione davvero organica, quella di Vespa con la Rai, oppure da mezzo secolo, sera, dopo sera, dopo sera, insiste a romperci i coglioni con una botta e via?