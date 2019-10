Il leader autunnale

Quando l’autunno fa cenno di arrivare e la natura inizia il suo riposo, e le giornate si accorciano, e le prime piogge riprendono a cadere, e i colori si attenuano, e si aggiunge la coperta, e ognuno si attrezza per affrontare al meglio il passaggio all’inverno, ecco che in quei momenti non privi di magia, e tutti gli anni, e immancabilmente, i giornali più curiosi vengono attraversati da un vitale frisson che li spinge ad indagare quali formidabili sorprese saprà riservare anche quest’anno, alla sinistra, il risveglio di un leader naturale come Giuliano Pisapia.