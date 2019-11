Gli ipocriti distinguo sull'antisemitismo

Ma veramente dite? Dite veramente che quei non pochi i quali titolano strade a Yasser Arafat, o ancora giurano che Sharon fosse un porco anche quando lasciava Gaza, o che Israele sia il paese dell’apartheid, o che negano che Hamas sia parte del jihad così come Abu Mazen un dittatore di terza classe, o che appoggiano “i giusti diritti” degli ayatollah iraniani, o che tacciono sui testi per i bambini delle scuole medie palestinesi esaltanti il martirio per distruggere gli ebrei, o che sorridono benevoli davanti a qualsiasi bufala della propaganda antiebraica e che vanno pazzi per i Tariq Ramadan in giro per le università d’Europa, veramente, ci state dicendo, tutti costoro sono terribilmente allarmati dal dilagare dell’antisemitismo che aggredisce Liliana Segre?