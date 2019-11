Tra gli effetti più suggestivi del dibattito relativo al voto sulla commissione straordinaria contro l’odio, il razzismo e l’antisemitismo proposta dalla senatrice a vita Liliana Segre e votata mercoledì scorso in Parlamento c’è un aspetto interessante che, al di là delle mille polemiche e delle mille strumentalizzazioni costruite su questo voto, vale forse la pena valorizzare. Per la prima volta da molto tempo a questa parte il Parlamento italiano, pur dividendosi come sappiamo sul voto per l’istituzione della commissione,...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.