Portiamo Israele in Europa

L’antisemitismo non è un problema che riguarda gli ebrei, bensì tutto il mondo libero ed è la spia di quelli che sono gli effetti del fanatismo e dell’estremismo di ogni genere. Lo ha detto la settimana scorsa il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu all’indomani dell’attentato terroristico alla sinagoga di Halle, in Germania, nel cuore dell’Europa. Dimostrare che l’Europa non è il continente in cui gli ebrei si devono difendere, ma è il continente che può aiutarli a difendere la loro identità e a combattere la cultura dell’odio è un compito di cui la stessa Europa dovrebbe farsi carico. Ecco perché il governo italiano potrebbe rendere di nuovo attuale una formidabile idea di Marco Pannella: allargare fino a Israele i confini dell’Unione europea. E dimostrare così di essere dalla parte giusta della storia.

Vogliamo Israele in Europa. Se lo volete anche voi, firmate qui:

israeleeuropa@ilfoglio.it

Al direttore - Subito Israele nell’Unione. Farebbe bene a noi e a loro. Un sogno come un’Europa veramente unita.

Roberto C. Dante

Al direttore - Aderisco con entusiasmo. Pronto a qualsivoglia iniziativa.

Marco Medeghini

Al direttore - Sono d’accordo, Israele in Europa!

Giuliano Villa

Al direttore - Le scrive un giovane uomo di 27 anni, liberale e convintamente filoisraeliano. Al suo appello rispondo con tutte le mie forze: sì, voglio che Israele sia in Europa! La ringrazio per la sua iniziativa.

Luigi Pascale

Al direttore - Firmo per Israele in Europa.

Chiara Spallino

Al direttore - La democrazia israeliana è un fatto consolidato. Indipendentemente dai governi in carica. E quello attuale è uno dei più reazionari della storia dello stato ebraico. Ciò non toglie lo spirito dei valori inclusivi di Israele per la convivenza pacifica delle professioni religiose sul proprio territorio. Anche per queste ragioni è giusto che Israele faccia parte a pieno titolo dell’Europa.

Alessandro Pagliaro

Al direttore - Aderisco convinto! Temo che continuerà a rimanere un pensiero visionario con questa Europa. Tuttavia come dice il Pirkei Avot: non spetta a te portare a termine l’opera ma non puoi esimerti dal compierla.

Massimo Gatti

Al direttore - Salve, congratulazioni per l’iniziativa, cui aderisco con grande piacere.

Tommaso Virgili

Al direttore - Sono a favore.

Gaetano Nazzaro

È ora di portare Israele in Europa Il dovere di difendere i simboli del mondo libero. L’antisemitismo è il termometro che misura la forza di tutti i fanatismi. Perché il governo ha il dovere di far rivivere un vecchio sogno pannelliano: sfidare l’estremismo portando Israele in Europa

Al direttore - La firma è d’obbligo essendo gli ebrei i nostri cugini maggiori. Occorrerebbe contestualmente però riscrivere la Costituzione europea inserendo le nostre radici cristiane nell’atto fondativo.

Tommaso Grassi

Al direttore - Sì a Israele in Europa.

Gianclaudio Iannace

Al direttore - Quando nel 2001 con la benedizione laica di Marco Pannella andai a Gerusalemme, alla Knesset raccolsi in pochissimi giorni le firme di una ventina di parlamentari su uno smilzo documento nel quale si chiedeva l’ingresso di Israele nella Unione europea. Fu subito chiaro che il lato debole dell’iniziativa era l’Europa, a parole amica degli ebrei e sempre a parole vicina ai palestinesi. In realtà indifferente alle sorti degli uni e degli altri e verrebbe da dire anche alla propria, come purtroppo dimostrano questi anni. L’Europa, nella quale riemerge con regolarità il fiume carsico dell’antisemitismo, segnale di allarme per la salute delle società europee già spazzate dal vento populista, ha oggi un terribile bisogno della vitale democrazia israeliana molto più di quanto Israele non abbia bisogno dell’Europa. L’Europa – sognata al confine di Ventotene e nata dalle macerie della Seconda guerra mondiale e dalle ceneri dello sterminio degli ebrei europei – oggi annaspa nella Realpolitik, che troppo spesso ha l’odore del petrolio iraniano o del gas russo, con buona pace di curdi e di qualunque altra fastidiosa minoranza, non sente ancora l’urgenza di ritrovare la propria anima.

Yasha Reibman

Al direttore - Firmo l’appello del Foglio per aprire le porte dell’Ue a Israele.

Francesco Nicodemo

Al direttore - Sarebbe anche un modo per creare una nuova linea di demarcazione dopo apertura contro chiusura.

Mario Mazzoli

Al direttore - Avete la mia firma.

Daniele Tiles

Al direttore - Firmo anch’io, grazie.

Fabiana Giacomotti

Al direttore - Sottoscrivo appieno l’idea che fu di Marco Pannella, riproposta dal direttore Cerasa.

Alfonso Altieri

Al direttore - Sottoscriviamo l’iniziativa del direttore. Sarebbe anche ora che Israele entrasse a far parte della Comunità europea.

Gabriele

Al direttore - Con la presente, sostengo l’appello del vostro direttore C. Cerasa, per portare Israele in Europa.

Matteo Riva

Al direttore - Sono assolutamente a favore.

Tiziana della Rocca

Al direttore - Da sionista, da persona di centrosinistra, da convinto europeista non posso non aderire alla campagna lanciata dal Foglio per far entrare Israele nell’Unione europea: una sfida simbolica, certo, ma sostanziale, in difesa di quei diritti e quei valori che – nonostante alcuni goffi tentativi degli opposti estremismi – hanno un carattere universale. Dopo l’attentato antisemita di Halle, dobbiamo ancora di più far nostra la celebre frase “Non ricordate gli ebrei morti se non difendete quelli vivi”.

Marco Pierini

Al direttore - Aderisco all’appello di Claudio Cerasa per allargare i confini d’Europa includendo lo stato d’Israele.

Egidio Papetti

Al direttore - Io voto a favore.

Maurizio Gaffuri

Al direttore - Aderisco all’iniziativa perché Israele è Europa e l’Europa è Israele: assieme alla cultura greco-romana il pensiero occidentale poggia le sue radici nella terra israeliana. Con noi condividono tutto, è ora che entrino a far parte della nostra famiglia europea!

Otto Rigoli

Al direttore - Ascoltata da Radio Radicale l’intervista rilasciata dal direttore Claudio Cerasa alla giornalista Giovanna Reanda, esprimo la mia adesione alla ancor attuale idea pannelliana di un ingresso di Israele in Unione europea come segno di una presa d’atto dell’importanza di una Internazionale democratica che si affermi nell’area mediterranea avvalorando il senso delle idee liberali di rispetto delle libertà individuali e collettive versus il dilagare di democrazie illiberali, di regimi non democratici e del trasversale antisemitismo che si manifesta carsicamente accanto al riemergere di altri razzismi. Un appoggio quindi all’entrata di Israele in Unione europea, nel giorno che vede proclamare il Nobel per la pace significativamente al presidente etiope Abiy Ahmed Ali come riconoscimento per i cambiamenti positivi in atto e speranza in una inversione di rotta in senso liberale anche dei paesi del Nordafrica.

Bruno Cavallaro

Al direttore - Firmo e controfirmo!

Dario Forti

La battaglia di Marco Pannella per portare Israele in Europa Allargare le frontiere europee fino a comprendere lo stato ebraico è “l’unica possibilità di andare a una rivoluzione democratica in tutto il medio oriente", diceva il leader dei Radicali

Al direttore - Buongiorno, sono profondamente d’accordo con la “vecchia e formidabile idea di Marco Pannella”.

Giorgio Vascotto

Al direttore - Trovo giusto quanto espresso in oggetto perché è l’unica democrazia nell’area, e averla in Europa potrebbe permettere una sua migliore politica interna ed estera.

Mauro Marzola

Al direttore - Voglio Israele in Europa.

Alessandro Vescovo

Al direttore - Far parte dell’Unione europea, che non è il massimo cui si possa aspirare, ma attualmente pare non ci sia di meglio, sarebbe, per l’unica democrazia in quella regione, e per gli europei soprattutto, la migliore dimostrazione che la libertà vince. Viva Israele in Europa!

Rita Faletti

Al direttore - Sarei felice se Israele entrasse a far parte dell’Unione europea.

Aldo Pecoraro

Al direttore - Concordo nell’ammettere Israele nell’Ue e spostare così in medio oriente i confini dell’Europa.

Salvatore Chiaramonte

Al direttore - Aderisco con convinzione alla vostra iniziativa.

Nicola Vaccani

Al direttore - Aderisco.

Giuliano Zetti

Al direttore - Volere lo Stato d’Israele all’interno dell’Unione europea implica, in sostanza, la ratifica politica di una condivisione culturale, filosofica e identitaria presente da sempre. Non a caso Paul Valéry considerava Atene, Roma e Gerusalemme le città che, più di altre, rappresentavano lo spirito europeo. Infatti Atene aveva scoperto l’individuo, Roma aveva creato il cittadino mentre Gerusalemme aveva rivelato la persona.

Luca Proietti Scorsoni

Al direttore - Desidero fortemente portare Israele in Europa.

Federica Biglino

Al direttore - L’antisemitismo non se n’è mai andato e oggi vive nella sua forma moderna: l’antisionismo. Israele in Europa è il messaggio più forte per estirpare l’odio antiebraico fomentato dai nemici della democrazia e per difendere la libertà di tutti. Per questo aderisco convintamente.

Federico Stefanutto-Rosa studente della Scuola Normale di Pisa e Public Affairs Consultant

Al direttore - Sottoscrivo la vostra proposta di considerare Israele come confine dell’Europa.

Giovanna Ardimanni

Al direttore - Non sarà facile ma ci proviamo.

Federico Piazza

Al direttore - Ce lo chiede il futuro dell’Europa.

Enrico Bono

Al direttore - Un sì deciso, vogliamo Israele in Europa.

Massimiliano La Russa

Al direttore - Sono perfettamente favorevole a questa lodevole vostra iniziativa.

Guido Raffaele

Al direttore - Aderisco all’appello del Foglio per la proposta “Israele in Europa”.

Franco Magnone

Al direttore - Daje.

Filippo Giannelli Moneta

Al direttore - Firmo anch’io per portare Israele in Europa.

Elisabetta Rudi

Al direttore - Grande idea visionaria e giusta. Voglio Israele in Europa.

Pietro Mario Anzani

Al direttore - Israele deve entrare in Europa!!! Muoviamoci subito, non rimaniamo indifferenti di fronte a un problema così grave e dimostriamo come l’antisemitismo sia una piaga gravissima della nostra società.

Anna Oddono Galler

Al direttore - Contro l’antisemitismo mai sopito in diversi paesi europei e rinvigorito dai nazionalismi risorgenti sostengo la campagna “Israele in Europa”.

Giorgio A. Lovisolo

Al direttore - Vogliamo Israele in Europa.

Riccardo Cevoli

Al direttore - Voglio aderire alla campagna per Israele nell’Ue.

Andrea Castellana

Al direttore - Voglio Israele in Europa!

Francesco Pini

Al direttore - Israele in Europa!

Riccardo Brogi

Al direttore - Sì, voglio Israele in Europa.

Simona Suozzo

Al direttore - Sì, anch’io voglio Israele in Europa.

Giorgio Fiocchi