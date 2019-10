Poche ore dopo l’attacco terroristico alla sinagoga di Halle, il primo ministro di Israele, Benjamin Netanyahu, ha affermato che l’attentato in Germania, dove sono morte due persone ma dove ne potevano morire oltre settanta, è “un’ulteriore testimonianza del fatto che l’antisemitismo in Europa sta aumentando”. Netanyahu ha chiesto non solo alla Germania di combattere con tutta la forza necessaria contro l’antisemitismo, ma ha ricordato anche che Israele – a prescindere da quello che sarà il suo destino politico – continuerà...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.