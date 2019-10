Il messaggio di Merkel alla comunità ebraica: non siete soli

Milano. L’uomo che ha attaccato la sinagoga di Halle, in Germania, uccidendo due persone, era un estremista di destra con un chiaro movente antisemita, hanno detto ieri le autorità tedesche, e non voleva soltanto “imitare altri”, voleva anche “istigare altri a imitare lui”: voleva “un impatto globale”. Stephen B., l’attentatore di ventisette anni, ha pubblicato il suo manifesto in inglese una settimana fa e tra le altre cose – cose di propaganda suprematista che riempiono il web al punto che...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.