Cosa si sa della sparatoria alla sinagoga di Halle

In Germania una sparatoria davanti a una sinagoga nel quartiere Paulusviertel di Halle, in Sassonia, ha causato la morte di almeno due persone. Ci sarebbero anche diversi feriti. La polizia locale ha confermato su Twitter che "sono stati esplosi diversi colpi di arma da fuoco" e che alcuni sospettati sarebbero fuggiti in auto. Un testimone ha detto alla Bild che gli assassini sarebbero almeno due e avrebbero agito vestiti con abiti mimetici e vari tipi di armi. La forze dell'ordine hanno arrestato un membro del commando e hanno chiesto ai residenti di rimanere in allerta. La stazione centrale di Halle è stata chiusa. Oggi è Yom Kippur, Giorno dell'espiazione, la ricorrenza più sacra del calendario religioso ebraico.

Unsere Kräfte haben eine Person festgenommen.



Bleiben Sie trotzdem weiterhin wachsam.



Wir sind mit starken Kräften in und um #Halle präsent und stabilisieren die Lage, bis alle Informationen gesichert vorliegen.#hal0910 — Polizei Halle (Saale) (@Polizei_HAL) October 9, 2019

Il canale televisivo MDR ha pubblicato un video di un testimone. Nel breve filmato si vede un uomo vestito con abiti mimetici uscire da una macchina, per poi iniziare a sparare.