Un uomo ha rubato un camion e si è scontrato contro otto auto ferme al semaforo davanti a un tribunale. E' successo lunedì sera a Limburg in Germania, nel land occidentale dell'Assia. I feriti sono nove, compreso l'autista del camion: sette sono stati portati in ospedale e uno è stato visitato in ambulanza. La polizia ha fermato il guidatore: è un siriano che nel tardo pomeriggio di ieri aveva rubato l'autoarticolato nelle vicinanze del tribunale. Dalle prime indiscrezioni risulta che...

