In Israele ora è il turno di Benny Gantz

Roma. Mentre in video annunciava che avrebbe rinunciato al tentativo di formare un governo, l’immagine di Benjamin Netanyahu sembrava sbiadirsi. Per la prima volta in dieci anni, il premier israeliano ha detto che non c’erano i numeri e nemmeno le possibilità di costruire una coalizione, ha detto “non riesco”, e ha pronunciato la sua prima rinuncia nel giorno del suo settantesimo compleanno. Dopo le elezioni del 17 settembre, il presidente Reuven Rivlin aveva affidato a Netanyahu l’incarico di formare un...

