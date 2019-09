Roma. L’èra post Netanyahu è iniziata. E’ stato un processo lento, che ha preso la rincorsa all’improvviso quando il premier israeliano, in carica dal 2009, “ha cominciato a confondere il benessere del suo popolo con il proprio benessere”, dice Yossi Klein Halevi, scrittore, intellettuale e condirettore dello Shalom Hartman Institute di Gerusalemme. Il 17 settembre gli israeliani sono tornati a votare, per la seconda volta in un anno, e di nuovo, come alle elezioni di aprile, Netanyahu e Benny Gantz...

