Israele in stallo dopo le elezioni. Netanyahu si gioca tutto

Nelle urne d’Israele Quanti referendum su se stesso può reggere un leader? Il biografo di Netanyahu ci dà la risposta

Israele sembra essere uscito dalle urne con uno stallo perfetto, sei mesi dopo il fallimento politico seguito dalla prima tornata elettorale. Il Likud del premier Benjamin Netanyahu è tallonato dalla coalizione centrista “Blu-Bianco” dell’ex generale Benny Gantz e di Yair Lapid. La destra, allargata ai partiti religiosi, è avanti di un punto rispetto al centrosinistra, ma non ha i numeri per i 61 seggi parlamentari necessari per formare una coalizione di governo.Decisivo il bottino...