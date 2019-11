Occhetto e il gioco delle critiche nel Pd

Ieri è toccato dunque a Achille Occhetto, che fu l’ultimo segretario del Pci quindi col Pd non c’entra. Achille Occhetto, intervistato, ha criticato però il segretario attuale del Pd, Nicola Zingaretti. Il quale aveva criticato il segretario Maurizio Martina. Che aveva criticato il segretario Matteo Renzi. Che aveva criticato il segretario Matteo Orfini. Il quale aveva già criticato Matteo Renzi, in quanto segretario precedente. Che aveva criticato il segretario Guglielmo Epifani. Il quale sottopose a critica il segretario Pier Luigi Bersani. Che aveva criticato il segretario Dario Franceschini. Il quale non aveva risparmiato critiche al segretario Walter Veltroni. E siamo a nove in dieci anni. Si poteva fare dieci su dieci. Mannaggia. Solo che Veltroni si dimise da segretario nel 2009 non senza qualche appunto a Massimo D’Alema, certo, ma che segretario del Pd non fu mai, piuttosto velista.