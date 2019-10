L'undicesima maggiore catastrofe del 2019

Nella pagina “Le dieci maggiori catastrofi del 2019”, gli esperti hanno classificato: il ciclone Fani nell’Asia estrema, l’esplosione di Morogoro in Tanzania, la nave Grande America affondata nel golfo di Biscaglia, il disastro ambientale di Brumadinho in Brasile, il ciclone Idai nell’Africa centro-orientale, gli incendi in Amazzonia, quelli in Siberia, quello nella cattedrale di Notre Dame, l’incidente di Nenoska in Russia e l’ondata di tornado che ha sconvolto numerose regioni nel sud degli Stati Uniti. La lista della sinistra in Umbria, così a occhio, più che undicesima non dovrebbe fare.