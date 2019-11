“Il M5s vuole chiudere l’Ilva, il Pd e Renzi gli vanno dietro”. Parla Calenda

"Conte non sa che pesci prendere”. Le parole di Carlo Calenda sulla gestione del dossier Ilva sono molto dure nei confronti della maggioranza, anche nei confronti dei suoi ex alleati. Cosa bisogna fare? “Dopo essersi messi alla mercé di Mittal dandogli la possibilità di svincolarsi dal contratto, la prima cosa da fare è levargli la via di fuga legale. Bisogna cioè immediatamente ripristinare lo scudo penale”. E poi? “Contemporaneamente si deve intervenire per posticipare la data del revamping dell’altoforno 2...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.