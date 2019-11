La memoria corta di Emiliano: “Mai detto che l'Ilva doveva chiudere”

Sarebbe bastato un “ho cambiato idea”. O anche, semplicemente, “le condizioni sono cambiate e mi sono adeguato”. Invece, quando ieri sera il nostro Alberto Brambilla ha rivolto al governatore della Puglia una semplice domanda (“lei ha detto che voleva chiudere l'Ilva perché adesso non va chiusa?”), Michele Emiliano si è irrigidito e, piccato, ha risposto con una certa durezza: “Chi gliel'ha detto che io volevo chiudere l'Ilva? Non l'ho mai detto, non l'ho mai detto”. Quindi ha chiuso la conversazione con un “auguri Alberto” che andrebbe interpretato. Ciò che non ha bisogno di interpretazioni, invece, sono le numerose interviste (è bastata una semplice ricerca online e sulla pagina Facebook del governatore) in cui Emiliano si è espresso a favore della chiusura dell'Ilva. Ipse dixit.