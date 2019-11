L’anima industriale italiana è di acciaio. Ecco che significa chiudere l’Ilva

Roma. Cos’è l’industria italiana? “Gli americani ci definiscono con quattro F”, risponde Carlo Altomonte, economista, professore della Bocconi. “Fashion, Forniture, Food and Ferrari… Che significa tutta la meccanica avanzata, che è la nostra principale esportazione. Cioè macchine. Noi costruiamo e vendiamo macchine per gli imballaggi, per il taglio, per l’automazione, ovvero i robot. E sa con cosa si fanno tutte queste macchine? Si fanno con l’acciaio”. Perdere l’Ilva equivale a un colpo sferrato al cuore del sistema industriale italiano. ...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.