La candela si sta spegnendo

In sociologia, come in politica, una profezia che si autoadempie, o che si autoavvera, è una previsione che si realizza per il solo fatto di essere stata espressa. In alcuni casi, lo sappiamo, la profezia che si autoavvera si determina quando un individuo altera il suo comportamento in un modo tale da finire per causare lui stesso involontariamente alcuni eventi futuri. La politica italiana, o almeno una parte di essa, anche alla luce del caso Ilva, oggi si trova esattamente...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.