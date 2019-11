Tra i molti elementi di fragilità presenti all’interno di una maggioranza di governo che non sembra avere ancora la minima idea di come risolvere l’incredibile crisi innescata sul dossier Ilva, quello che sembra preoccupare maggiormente una parte non irrilevante del Pd riguarda la presenza sulla scena del movimento politico fondato poco più di un mese fa da Matteo Renzi. Andrea Orlando, vicesegretario del Pd, pochi giorni fa, proprio a questo giornale, ha detto di essere allarmato per “i caratteri...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.