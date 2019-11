La chiusura totale dell'Ilva sarebbe "molto positiva" per il mercato europeo e ArcelorMittal, dice la Deutsche Bank

“Il M5s vuole chiudere l’Ilva, il Pd e Renzi gli vanno dietro”. Parla Calenda Le “buffonate” di Boccia e del governatore pugliese, le contraddizioni di Conte e la via d’uscita: “Il primo passo è rimettere lo scudo”

Nel caso in cui ArcelorMittal, alla fine, davvero, non desse seguito all'acquisto dello stabilimento ex-Ilva a Taranto, il mercato dell'acciaio europeo ne beneficerebbe enormemente. L'abbattimento della capacità produttiva complessiva sarebbe del 5-6 per cento, una metaforica boccata d'ossigeno, in grado di riequilibrare un settore in cui negli ultimi nove mesi la produzione è calata del 3 per cento, esposto alla guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina e strettamente connesso alla crisi del settore automobilistico....