Eppur si investe

Mentre perdura la latitanza di politica industriale del governo, in continuità tra quello gialloverde e rossogiallo, gli investimenti privati diretti in Italia registrano nei primi nove mesi del 2019, come già nel 2018, numeri incoraggianti. Il rapporto Kpmg su merger & acquisition tra gennaio e settembre segnala 740 operazioni, in incremento del 18,4 per cento sul 2018, per 32 miliardi di euro, cifra invece in riduzione del 15,4 a causa della minor presenza di grandi protagonisti. La vivacità è stata...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.