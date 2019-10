L’economia italiana continua una crescita piatta nel terzo trimestre (con il pil in aumento dello 0,1 per cento e dello 0,3 su base annua). L’Italia insomma cresce meno della media dell’Eurozona (0,2 nel periodo e 1,1 su base annua). La disoccupazione è tornata a salire al 9,9 per cento. I dati Istat non sono sorprendenti. Ma adesso sappiamo con matematica certezza che il 2019 non sarà un anno bellissimo, come pronosticava il premier Conte 1, e non ci voleva un...

