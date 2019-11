La fabbrica sfida i sovranismi

Le trattative in corso tra il Gruppo Fca e il gruppo francese Psa (Peugeot, Citroën e Opel) sono una buona notizia per l’industria automobilistica di entrambi i paesi. Davanti alle grandi trasformazioni che il settore sta affrontando entrambi i gruppi hanno bisogno di stringere sinergie e alleanze strategiche che mettano insieme piattaforme e tecnologie e aprano a nuovi mercati con tecnologie proprietarie e una rete vendita e servizi efficiente e ben strutturata anche per il sempre più decisivo post-vendita, ovvero...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.