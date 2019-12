Chi è Luca De Meo, il manager italiano verso la guida di Renault

Luca De Meo verso il vertice di Renault

Madrid, 12 dic - (Agenzia Nova) - Il consiglio di amministrazione della Renault ha espresso il suo sostegno alla candidatura dell'italiano Luca De Meo, attuale amministratore delegato di Seat (gruppo Volkswagen) per la guida della casa automobilistica. Secondo diverse fonti transalpine De Meo sarebbe il candidato preferito del consiglio di amministrazione a succedere a Thierry Bolloré, licenziato l'11 ottobre dopo averne messo in dubbio lo stile di gestione e le prestazioni. Da allora, il direttore finanziario Clotilde Delbos è stato direttore generale ad interim, mentre il presidente della Renault Jean-Dominique Senard ha avviato un processo di selezione tra De Meo e altri due nomi.

Marta Cartabia prima donna presidente Corte costituzionale

Madrid, 12 dic - (Agenzia Nova) - Il giudice Marta Cartabia è stata eletta ieri, 11 dicembre, presidente della Corte costituzionale. Per la prima volta nella storia della Consulta, è una donna a ricoprire l'incarico. Cartabia rimarrà in carica per nove mesi, cessando dalle funzioni il 13 settembre 2020, poiché è stata nominata giudice costituzionale il 13 settembre 2011 dall'allora presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. L'incarico di giudice costituzionale non può durare più di nove anni. Cartabia era già vicepresidente dell'alto tribunale dal 2014 e professore di diritto costituzionale presso l'Università Bicocca di Milano.

Safilo, dividendi non saranno distribuiti per 5 anni

Londra, 12 dic - (Agenzia Nova) - Il produttore italiano di occhiali Safilo prevede una perdita di 200 milioni di euro all'anno per aver perso le licenze di produzione dei modelli dei marchi appartenenti al gruppo del lusso francese Lvmh. Per tale motivo, Safilo ha annunciato che nei prossimi cinque anni non distribuirà dividenti agli azionisti.

Conte spera in una Brexit ordinata

Londra, 12 dic - (Agenzia Nova) - Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha espresso l'auspicio che le elezioni anticipate in corso oggi nel Regno Unito portino a una Brexit ordinata alla scadenza del 31 gennaio prossimo. Il capo del governo ha fatto riferimento al voto nel Regno Unito ieri, 11 dicembre, nel corso delle sue comunicazioni al Senato in previsione del Consiglio europeo che verrà inaugurato a Bruxelles nella giornata di domani, 13 dicembre.

Scontri tra studenti e forze di polizia

Londra, 12 dic - (Agenzia Nova) - Il quotidiano britannico "The Telegraph" pubblica tra le "foto del giorno" di ieri, 11 dicembre, un'immagine degli scontri avvenuti a Milano tra studenti e forze dell'ordine a margine della manifestazione organizzata dai sindacati contro la legge di stabilità per il 2020 e le politiche di austerità. Incidenti tra manifestanti e polizia si sono registrati anche in altre città.

