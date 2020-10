Il Covid tra i ciclisti può mettere a rischio la fine del Giro d'Italia

La rassegna della stampa internazionale sui principali fatti che riguardano da vicino il nostro paese. Oggi articoli di Financial Times, Faz, Marianne e Publico

Pubblicità

Sport: il Giro d'Italia rischia di fallire per il coronavirus

Pubblicità

Berlino, 14 ott 09:00 - (Agenzia Nova) - Il Giro d'Italia rischia di non giungere alla sua ultima tappa di Milano a causa del coronavirus. È quanto riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, ricordando i diversi casi tra i partecipanti alla competizione e il loro staff che sono risultati positivi ai test per la Sars-Cov2.

Continua a leggere l'articolo della Faz

Italia: il Movimento 5 Stelle fratturato al suo interno

Paris, 14 ott 09:00 - (Agenzia Nova) - Il Movimento 5 Stelle (M5S) sta vivendo un conflitto interno tra chi chiede un ritorno alle origini e chi invece vuole stringere nuove alleanze Lo scrive il settimanale francese “Marianne”, spiegando che il partito rischia “l'implosione”. Nei sondaggi i pentastellati sono in caduta libera, tra il 12,3 e il 14 per cento, contro il 33 per cento registrato alle legislative del 2018. Tuttavia, a un anno e mezzo dall'alleanza con il Partito democratico, il bilancio per il M5S non è poi così negativo, visto che alcune importanti battaglie sono state vinte, Tra queste c'è il referendum sulla riduzione del numero dei parlamentari. Ma il partito non ha una vera leadership, molti membri sono passati alla Lega e a Fratelli d'Italia e all'interno sussistono forti fratture sulla visione del futuro.

Continua a leggere l'articolo di Marianne

Italia: titoli di Stato a interessi zero, investitori scommettono su intervento Bce

Londra, 14 ott 09:00 - (Agenzia Nova) - Lo Stato italiano ha per la prima volta offerto agli investitori titoli di Stato triennali a interesse zero, andati a ruba a causa della pressoché certezza dei mercati di un intervento al rialzo della Banca centrale europea (Bce) nella sua politica di allentamento quantitativo. La mossa giunge a un mese dall'allarme generato dall'agenzia di rating statunitense Fitch, che aveva dato luogo a ipotesi secondo cui il debito italiano potesse vedere il proprio merito abbassarsi fino a raggiungere il livello "junk", ossia spazzatura. Il ministero dell'Economia e delle Finanze ha piazzato 3,75 miliardi di euro a un tasso di interesse dello 0,14 per cento- Inoltre, sono stati venduti titoli a sette e 30 anni per altri 3,75 miliardi, sempre a interessi storicamente bassi. Secondo il "Financial Times", il supporto della Bce ha convinto i mercati a mettere da parte le preoccupazioni circa l'enorme debito pubblico dell'Italia, che dovrebbe raggiungere il 150 per cento del Pil entro la fine dell'anno.

Continua a leggere l'articolo del Financial Times

Calcio: Ronaldo (Juventus) positivo al coronavirus

Lisbona, 14 ott 09:00 - (Agenzia Nova) - L’attaccante della Juventus, Cristiano Ronaldo, è risultato positivo al test per il coronavirus. Come riferisce il quotidiano portoghese “Publico”, lo ha annunciato ieri, 13 ottobre, la Federazione calcio portoghese (Fpf), rassicurando che il giocatore “sta bene e non presenta sintomi”. Tuttavia, Ronaldo è stato isolato dai suoi compagni della nazionale di calcio portoghese. Ronaldo non affronterà la Svezia nella partita della Lega delle Nazioni che si svolgerà questa sera ad Alvalade, presso Lisbona. Ronaldo aveva lasciato in anticipo l'isolamento fiduciario in cui era stata posta la Juventus dopo la positività di due membri dello staff per raggiungere la nazionale portoghese. La Fpf ha reso noto che gli altri calciatori in ritiro sono stati sottoposti a un nuovo test e tutti gli esami hanno dato esito negativo. Quello di Ronaldo è il terzo caso di Covid-19 nella nazionale lusitana negli ultimi giorni, dopo Jose Fonte e Anthony Lopes.

Continua a leggere l'articolo di Publico