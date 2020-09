Roma chiede aiuto ai privati per salvare i suoi tesori

Italia: Roma cerca sponsor privati per salvare i propri monumenti

New York, 23 set 08:53 - (Agenzia Nova) - La città di Roma si è rivolta a sponsor privati per sostenere i costi di mantenimento e restauro del suo vasto patrimonio artistico e archeologico. La pandemia di coronavirus e l'arresto dei flussi turistici internazionali ha comportato vasti tagli di bilancio che, scrive "Bloomberg" in un articolo, hanno costretto l'amministrazione dell'Urbe a cercare nuovi approcci e soluzioni: l'ultima in ordine cronologico è un accordo biennale con Confindustria, per agevolare "atti di patrocinio e sponsorship" tesi a raccogliere i fondi per il mantenimento di una lista di siti e monumenti. L'agenzia economica Usa evidenzia la lunghezza della lista in questione: il centro storico di Roma ospita 1.430 ettari di siti patrimonio dell'Unesco, una superficie pari al doppio di Central Park, a Manhattan. L'onere economico legato al mantenimento di alcuni siti è relativamente modesto, come nel caso dei 230mila euro necessari a restaurare la Fontana di Nettuno a Piazza Navona; altri sono più ambiziosi: l'amministrazione cittadina è alla ricerca di 70 milioni di euro per mantenere la vasta rete di mura cittadine, e di 200 milioni di euro per i parchi pubblici, come quelli di Villa Borghese e Villa Doria Pamphili.

