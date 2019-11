Roma. “Lo scudo penale l’abbiamo messo sul tavolo, lo introduciamo ad horas”, dice Conte. “Noi come M5s non siamo d’accordo sull’introduzione dello scudo”, risponde Di Maio. Il governo e la maggioranza da giorni ripetono in coro che “lo scudo penale non è il vero problema”. E invece, nella crisi dell’Ilva, il vero problema è proprio questo. Lo è sia dal punto di vista giuridico che politico e rischia di diventare, come per la Tav nell’esperienza gialloverde, il punto di caduta...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.