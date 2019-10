Demoliti dalle promesse

L’anno passato, o meglio il governo passato, è passato inutilmente anche per il settore edile. Il decreto “sblocca cantieri” di stampo leghista non ha avuto effetti di sorta. Secondo l’Associazione nazionale dei costruttori edili (Ance), sono 749 le opere bloccate per 62 miliardi di euro di investimenti. “Nell’elenco – ha detto il presidente Gabriele Buia ieri all’assemblea dell’associazione – c’è di tutto: scuole, ospedali, strade e anche fondamentali opere di messa in sicurezza come quelle che riguardano il letto del...

