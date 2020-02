No panic, ma un po’ anche sì. Le imprese e il coronavirus

Il grande timoniere questa volta si è fermato. La Cina è bloccata e con lei sta rischiando una brutta frenata, che non ha ancora l’aria del tracollo e forse non lo sarà, l’economia planetaria. E dunque l’economia italiana. E dunque anche, se non soprattutto, le imprese lombarde che al grande mercato d’oriente partecipano nei due sensi di marcia: l’export ma anche l’approvvigionamento di prodotti, materiali, semilavorati. Dopo le previsioni annunciate ieri proprio a Milano per il settore moda in...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.