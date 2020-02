Cambio di guardia alla Robert Kennedy Foundation

Cicip e Ciciap. Primi auguri affettuosi degli amici a Stefano Lucchini, schivo e potentissimo comunicatore e raffinato intellettuale (da qualche anno ricopre la carica di Chief Institutional Affairs and External Communication Officer di Intesa Sanpaolo), che sta per assumere la presidenza della Robert Kennedy Foundation of Europe onlus. L’imprenditrice Maria Lina Marcucci, fondatrice e presidente fino a oggi, molto impegnata su molti fronti fra cui quello, particolarmente complesso, di una macchina da guerra che prende il nome di Carnevale di Viareggio, ha voluto assolutamente che prendesse il suo posto.