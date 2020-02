Proviamo a mettere da parte le tifoserie. Per battere l’inquinamento che soffoca la val Padana, oltre alle limitazioni al traffico privato (che però non può reggere, nemmeno a livello economico, senza miglioramenti nei trasporti regionali e senza un pesante investimento nella riconversione della mobilità cargo all’elettrico, come GranMilano ha raccontato più di una volta), è necessario attaccare uno dei maggiori responsabili dell’inquinamento atmosferico: il riscaldamento domestico. A Brescia – città di quasi 200 mila abitanti – ce l’hanno fatta e...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.