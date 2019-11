Un palco per Liliana Segre

Non aveva certo bisogno di scorta, Liliana Segre, nel Ridotto dei palchi della Scala, oggi tra milanesi per bene alla presentazione di una mostra che la storia di quei palchi ricostruisce. Ma della Scala parliamo dopo. Prima tocca parlare del fatto che la senatrice a vita, ex deportata nel campo di concentramento di Auschwitz, dovrà muoversi sotto scorta perché esiste anche un’altra Milano, per quanto minoritaria, che ne contesta con metodi violenti il diritto di parola, cioè di testimonianza. La...

