Perché di una conversione all’islam la notizia è solo l’islam?

Silvia Romano ha annunciato subito di essersi convertita all’islam (non “all’islamismo”, come dice qualche telegiornale) e di aver preso il nome di Aisha. Facendo conoscere pubblicamente questa sua decisione – non avrebbe potuto fare diversamente, del resto – ha autorizzato chiunque altri a esporre pubblicamente la propria opinione, e così a farsi conoscere. Infatti: ci siamo fatti conoscere. Passato il rumore, non sarà inutile chiederci come mai di una conversione all’islam la notizia sia solo l’islam, e non la conversione. E che uso avremo fatto di questi due mesi di quarantena.