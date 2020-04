Spiegazioni sulla "pandemia simmetrica"

In Africa, finora – e il cielo la guardi per il futuro – la pandemia del coronavirus ha infierito molto meno che altrove. Fra le spiegazioni due hanno a che fare con la demografia. La prima: è un continente dall’età media molto giovane, e questa pandemia colpisce meno severamente i giovani (esempio: Nigeria, 206 milioni di abitanti, età media 15 anni. In Italia 45 anni). La seconda: questa pandemia è letale soprattutto per gli anziani, dai 65 anni in su, e in Africa a quell’età sono già morti (Nigeria, speranza di vita alla nascita: 53 anni. In Italia, più di 83 anni). Spiegazioni rivelatrici, a proposito della pandemia “simmetrica”.