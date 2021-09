Meno tre: i tormenti di Mr Laschet

Il 26 settembre in Germania si vota per il rinnovo del Bundestag. Come sta andando la campagna elettorale del delfino di Angela Merkel

Le prossime elezioni per il Parlamento in Germania si terranno il 26 settembre. I candidati sono Armin Laschet, Olaf Scholz e Annalena Baerbock. Al momento nei sondaggi è davanti Scholz. Secondo l'ultimo sondaggio Insa l'Spd di Olaf Scholz potrebbe vincere il doppio dei seggi del collegio elettorale come Cdu-Csu di Armin Laschet mentre l'AfD è ancora primo in Sassonia e Turingia orientale.

Germany: according to the most recent INSA projection for the 26 September national parliament election, center-left SPD (S&D) could win twice the constituency seats as CDU/CSU (EPP), while AfD (ID) is still first in rural Saxony and eastern Thuringia.#Bundestagswahl2021 #btw21 pic.twitter.com/2wZRisrQ62 — Europe Elects (@EuropeElects) September 21, 2021

Il vantaggio della Spd di Olaf Scholz sull'Unione Cdu-Csu di Armin Laschet si è ridotto a tre punti. La ricerca per la Bild dà la Spd al 25 per cento, la Cdu-Csu al 22 per cento, i Verdi al 15 per cento, i liberali della Fdp al 12 per cento, Alternativa per la Germania all'11 per cento e la Linke al 6,5 per cento. Un altro sondaggio di Insa uscito lunedì dava la Spd al 25 per cento, in vantaggio di cinque punti sul blocco Cdu-Csu, mentre Forsa dava Sholz 29 per cento, Verdi al 16 per cento e Laschet al 15 per cento.

Martedì la cancelliera ha esortato nuovamente tutti a votare il suo successore, Armin Laschet. Il candidato alla cancelleria tedesca per la Cdu è parecchio sottovalutato e la storia merkeliana insegna che questo potrebbe essere un punto di forza. Ma i sondaggi per ora raccontano una storia diversa.

Oggi sul Foglio Paola Peduzzi scrive che Laschet è rimasto incastrato dentro al meccanismo della successione di Angela Merkel

Qui parliamo del piano economico di Laschet e del super conservatore Friedrich Merz, l'uomo su cui accendere i riflettori se la Cdu-Csu dovesse vincere le elezioni, smentendo tutti i sondaggi che danno per favorita la Spd.

Luciana Grosso da Berlino scrive sul Foglio che i i sondaggi dicono: pareggio. L'unica cosa molto probabile è che in nessun caso l'AfD andrà al governo. Il partito di estrema destra non ha perso un voto rispetto al 2017: ma non ne ha neanche guadagnati e nessuno li coinvolgerà per il governo

60 anni compiuti a febbraio, sin dall'inizio Laschet era sembrato il meno anti-merkeliano fra gli uomini che puntavano a guidare il paese nell’epoca post-Merkel. Qui l'articolo di Mosseri sui quattro uomini che hanno aspirato a prendere il posto della Merkel

Il ministro presidente del Nordreno-Vestfalia sembrava il candidato perfetto per guidare la Cdu e anche il più simile ad Angela Merkel. La pandemia però ha fatto venire fuori la differenza più grande: nelle crisi la cancelliera è riuscita a dare il meglio di sé, lui proprio no

Qui il ritratto di Stefano Cingolani sul successore della cancelliera

Qui il suo programma elettorale “per la stabilità e il rinnovamento”

Le elezioni pongono fine ai 16 anni di cancellierato di Angela Merkel: per la prima volta dal 2005, non si ricandiderà. Qui il ritratto di Paola Peduzzi sulla cancelliera tedesca che è riuscita a maneggiare il cambiamento a partire da se stessa, a rivoluzionare ogni cosa restando al centro dell’universo (occidentale)

Qui dati e grafici sull’èra Merkel su più versanti, com'è cambiata la Germania dal 2005 a oggi

Per chi voteranno gli elettori della Merkel? Qui alcune rilevazioni: un elettore su tre ha scelto i conservatori tedeschi grazie alla cancelliera. In particolare tra le donne e nell'elettorato più anziano.

Il dibattito elettorale di domenica sera è sembrato un gigantesco spoiler della Germania che sarà: quello che doveva essere un triello è stato un duello, Baerbock e Scholz a fare squadra contro il leader della Cdu Armin Laschet, costretto a parare i colpi

Luciana Grosso è andata a Stralsund, la città dove nel settembre del 1990 Angela fu eletta per la prima volta

Su EuPorn-Il lato sexy dell'Europa, Paola Peduzzi e Micol Flammini sulla sintonia tra Angela Merkel e Mario Draghi, la una casa europeista che hanno costruito in Germania cena dopo cena e che ha fatto storcere molti nasi

Qui il messaggio che il premier italiano e la cancelliera tedesca hanno lanciato in occasione del Forum economico italo-tedesco, che è sembrato quasi un passaggio di consegne

Qui abbiamo ricostruito un manuale di “girl power” della cancelliera tedesca: ci si lamenta poco, non ci si offende mai e s’impara a sfruttare la vanità dei maschi

Luciana Grosso e il podcast su Angela Merkel: la sua storia in cinque puntate. Trovate tutti gli episodi del podcast del Foglio sul nostro sito, su Spreaker e su tutte le piattaforme di ascolto