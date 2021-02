Merkel e Draghi, la special relationship dell'Ue

C’è da tempo molta sintonia tra Angela Merkel e Mario Draghi, e siccome non è stata un’alleanza facile e ben accolta, molti a Berlino hanno trovato la formula della pace: l’ex presidente della Bce è il più tedesco degli italiani, per questo gode di tanto credito. A molti, soprattutto nel mondo conservatore e ancora più in là, in quell’Alternative für Deutschland che partiva ultrarigorista sui conti ed è poi approdata al nero della xenofobia – a molti la formula non pare affatto riuscita, perché di tedesco Draghi al più ha la sua immagine sobria, disciplinata e frugale, non certo le idee. Ma negli ultimi quindici anni il mondo conservatore tedesco ha avuto come guida – madre, matrigna, padrona – Angela Merkel che ha visto nel mandato europeo di Draghi una convergenza con la propria idea di Europa, una sintonia magari non su tutti i dettagli ma certo sulla visione. “Wir schaffen das” e “whatever it takes” sono gli slogan di questa convergenza, di questa special relationship tutta europea tra la cancelliera tedesca e il probabile prossimo presidente del Consiglio italiano. Andando a scoprire il carattere, i legami, le convinzioni del nostro Mr Europe, in Germania si ritrovano le poche increspature di un’immagine altrimenti molto liscia: qui in Germania ci sono stati gli scontri di potere e ideologici più accesi, riassumibili nei denti da vampiro con cui ancora oggi molti definiscono il “Graf Draghila”, il conte Dracula. Qui ci sono anche i Manfred Weber, il bavarese capogruppo del Partito popolare europeo, che al Financial Times dice che l’arrivo di Draghi in Italia è una bella notizia, ma che ora l’Italia deve fare i suoi compiti. Qui ci sono i conservatori che annusano l’aria di fine regno merkeliano e un po’ sperano di poter recuperare quell’autonomia che la Merkel ha levato, sostituendola con una visione europea complessiva in cui i “whatever it takes” andavano protetti dai più falchi. Siamo andate a curiosare in questa special relationship, nei sorrisi e nelle crepe, e abbiamo trovato quel che vuol dire “più Europa” per lei, per lui, e per loro due insieme.

