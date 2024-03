Xi, Putin e i nostri vostri. Ecco come si combatte la disinformazione durante la campagna elettorale europea

Questo è “un anno cruciale per le democrazie”, ripete la vicepresidente della Commissione europea, Vera Jourová, che ha dato il via a quello che definisce “un tour della democrazia” nei paesi dell’Ue per sensibilizzare tutti gli interlocutori – i leader, i partiti, i media, i cittadini europei – sui pericoli della “disinformazione on steroids” che deforma i processi elettorali in occidente. Il voto europeo è previsto dal 6-9 giugno, riguarda quasi 450 milioni di persone ed è costantemente sotto attacco delle ingerenze straniere e di quelle interne, con l’aggiunta dell’ultima innovazione tecnologica, l’intelligenza artificiale. La Commissione e il Parlamento sono impegnati dal 2019 a trovare misure di contenimento della disinformazione, con agenzie e progetti dedicati, con una responsabilizzazione delle piattaforme online – social e motori di ricerca – e con progetti dedicati ai cittadini. E’ un lavoro collettivo che deve durare nel tempo, dice Jourová: si basa sulla “fiducia”, come qualsiasi rapporto tra i cittadini e la cosa pubblica, in cui nessuno deve sentirsi sollevato dalle proprie responsabilità. E’ un lavoro che, quando funziona, dimostra quanto capillare sia la deformazione disinformativa. Ieri l’Agenzia per la sicurezza informativa della Repubblica ceca ha scoperto un network a guida russa che cercava di influenzare il processo elettorale in vista delle europee in Germania, Francia, Polonia, Belgio, Paesi bassi e Ungheria. Questo network sosteneva finanziariamente politici che parlano della necessità di una pace (cioè di una resa) in Ucraina e che dicono che sospendere l’invio di armi metterà fine alla guerra della Russia. Erano previsti anche fondi per il sito Voice of Europe, che è a Praga ed è prorusso.



